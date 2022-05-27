Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Київщина: судитимуть колаборанта, який оголосив себе головою Димерської ОТГ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 27 травня 2022, 17:22
підозрюваний, фото Офісу генпрокурора

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який під час російської окупації проголосив себе новим головою Димерської ОТГ.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Розслідуванням встановлено, що чоловік після окупації країною-агресором смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію військових РФ щодо співпраці. Отримавши гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

На початку березня 2022 року загарбники примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед ними підозрюваний повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ.

В умовах воєнного стану він підбирав людей для незаконної співпраці зі збройними силами держави-агресора, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади. Також надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів".

Деталі: Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Щодо нього скеровано до суду обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності, а також несанкціонованого поширення інформації про ЗСУ та інші військові формування в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 КК України).

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки СБУ.

Що передувало: Про затримання колаборанта прокуратура Київщини повідомляла в середині квітня.

Теми: Київська областьокупаціяколабораціяпрокуратура
Головне сьогодні

Захисники України вже знищили 30 тисяч окупантів

Росія застерігає США від постачання Україні далекобійних ракетних озброєнь

США схвалили передачу Україні реактивних систем залпового вогню - NYT

Зведення Генштабу: В РФ продовжують готувати резервістів, витягають стару зброю

CNN: Один з запусків ракет Північною Кореєю був "незвичайним"

Порошенко виїжджає за кордон на Львівщині: в команді кажуть "відрядження"

Усі новини...
Київська область
Міністр розвитку Німеччини відвідала Бородянку
Електро та газопостачання вже відновили на усій Київщині – ОП
В Україні встановили 8 окупантів, які катували українців та вбили сім’ю старости Мотижина
Останні новини
09:59
Наєв: Ситуація на фронті складна, але повністю контрольована
09:52
Німеччина не може виконати всіх побажань України щодо зброї - віцеканцлер
09:38
Захисники України вже знищили 30 тисяч окупантів
09:35
доповненоУ Сєвєродонецьку росіян відтиснули на попередні позиції - ОВА
09:26
фотоОкупанти обстріляли Сумщину ракетами, мінометами та артилерією
09:18
Уникають слова "війна" та згадок про РФ: як ВООЗ говорить про вторгнення в Україну
09:17
Окупанти вбили вже 242 дитини в Україні
09:05
Плацдарм біля Лимана дасть Росії перевагу у наступі на Донбасі - розвідка Британії
08:45
"Боротьба триває, і без вашої допомоги ми не впораємося" – офіцер ЗСУ до діаспори
08:43
Росія застерігає США від постачання Україні далекобійних ракетних озброєнь
Усі новини...