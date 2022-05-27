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Київщина: судитимуть колаборанта, який оголосив себе головою Димерської ОТГ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 27 травня 2022, 17:22
Київщина: судитимуть колаборанта, який оголосив себе головою Димерської ОТГ
підозрюваний, фото Офісу генпрокурора

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який під час російської окупації проголосив себе новим головою Димерської ОТГ.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Розслідуванням встановлено, що чоловік після окупації країною-агресором смт Димер Вишгородського району Київської області добровільно погодився на пропозицію військових РФ щодо співпраці. Отримавши гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

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На початку березня 2022 року загарбники примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед ними підозрюваний повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ.

В умовах воєнного стану він підбирав людей для незаконної співпраці зі збройними силами держави-агресора, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади. Також надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів".

Деталі: Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

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Щодо нього скеровано до суду обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності, а також несанкціонованого поширення інформації про ЗСУ та інші військові формування в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки СБУ.

Що передувало: Про затримання колаборанта прокуратура Київщини повідомляла в середині квітня.

Теми: Київська областьокупаціяколабораціяпрокуратура
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