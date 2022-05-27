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Киевщина: будут судить коллаборанта, объявившего себя главой Дымерской ОТГ

Катерина ТищенкоПятница, 27 мая 2022, 17:22
подозреваемый, фото Офиса генпрокурора

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который во время российской оккупации провозгласил себя новым главой Дымерской ОТГ.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Расследованием установлено, что мужчина после оккупации страной-агрессором пгт Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на предложение военных РФ по сотрудничеству. Получив гарантии личной безопасности от представителей оккупационных войск, он помогал им ориентироваться на местности.

В начале марта 2022 года захватчики принудительно собрали местное население. Во время выступления перед ними подозреваемый сообщил, что теперь он новоизбранный глава Дымерской ОТГ.

В условиях военного положения он подбирал людей для незаконного сотрудничества с вооруженными силами государства-агрессора, привлекал их к выполнению работ в поселковом совете и на территории общины. Также предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, территориальной обороне и депутатах среди местных жителей".

Детали: В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

В его отношении направлен в суд обвинительный акт по факту коллаборационной деятельности, а также несанкционированного распространения информации о ВСУ и других военных формированиях в условиях военного положения (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 УК Украины).

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Досудебное расследование осуществлялось следственным управлением ГУ СБУ в Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Департамента контрразведки СБУ.

Что предшествовало: О задержании коллаборанта прокуратура Киевской области сообщала в середине апреля.

Темы: Киевская областьоккупацияколлаборационизмпрокуратура
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