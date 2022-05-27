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США закуплять додаткову партію ПЗРК "Stinger" після поставок Україні - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 18:33

Армія США підписала контракт вартістю 687 мільйонів доларів на придбання протитанкових ракетних комплексів Stinger, щоб поповнити запаси, з яких зброю передали Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

У документі йдеться про закупівлю 1468 одиниць Stinger у виробника - компанії Raytheon Technologies. Кінцевого терміну на виконання контракту не встановлено, але передбачається, що на це піде до 30 місяців.

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США наразі безпосередньо не використовують Stinger, але в армії має бути мінімальний запас озброєння, поки триває розробка портативних засобів повітряної оборони нового покоління.

У квітні виконавчий директор Raytheon Technologies Грег Гейс заявляв, що Пентагон не замовляв у компанії Stinger протягом останніх 18 років. Тоді він казав, що для відновлення виробництва знадобиться час, щоб знайти замінники для компонентів озброєння, які вже недоступні.

За оцінками Reuters, з лютого 2022 року Україна отримала близько 1400 одиниць Stinger.

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На початку травня стало відомо, що Пентагон наразі збільшує запаси ракет Javelin і Stinger, а також ключових компонентів для цих ракет.

Теми: СШАзброяУкраїна
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