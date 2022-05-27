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США закупят дополнительную партию ПЗРК Stinger после поставок Украине - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 18:33

Армия США подписала контракт стоимостью 687 миллионов долларов на приобретение противотанковых ракетных комплексов Stinger для пополнения запасов, из которых оружие передали Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В документе говорится о закупке 1468 единиц Stinger у производителя – компании Raytheon Technologies. Конечный срок на выполнение контракта не установлен, но предполагается, что на это уйдет до 30 месяцев.

США сейчас непосредственно не используют Stinger, но в армии должен быть минимальный запас вооружения, пока идет разработка портативных средств воздушной обороны нового поколения.

В апреле исполнительный директор Raytheon Technologies Грег Гейс заявлял, что Пентагон не заказывал у компании Stinger за последние 18 лет. Тогда он говорил, что для восстановления производства понадобится время, чтобы найти заменители для компонентов вооружения, которые уже недоступны.

По оценкам Reuters, с февраля 2022 года Украина получила около 1400 единиц Stinger.

В начале мая стало известно, что Пентагон увеличивает запасы ракет Javelin и Stinger, а также ключевых компонентов для этих ракет.

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Темы: СШАоружиеУкраина
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