У Білорусі на все літо обмежили перебування біля частини кордону з Україною

У Білорусі на все літо обмежили тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на території Брагинського, Лоєвського та Хойницького районів Гомельської області на кордоні з Україною.

Джерело: Державний прикордонний комітет Білорусі

Дослівно: "Державний прикордонний комітет інформує, що з метою забезпечення прикордонної безпеки з 1 червня 2022 р. по 31 серпня 2022 р. тимчасово обмежується в'їзд (вхід), тимчасове перебування громадян у прикордонній смузі на території Брагинського, Лоєвського та Хойницького районів Гомельської області".

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Деталі: Також у зазначений період зупиняється видача перепусток у прикордонну смугу на території Брагинського, Лоєвського та Хойницького районів Гомельської області.

Обмеження, що вводяться, не поширюються на осіб, які виконують трудові (службові) обов'язки, що беруть участь у заходах з охорони кордону на зазначеній території.

Довідка: Вказана ділянка прикордонної смуги Білорусі межує з частиною Київської області (район Чорнобиля) та Чернігівської області.

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Що передувало: Україна з 23 травня ввела додаткові тимчасові режимні обмеження у прикордонних з Білоруссю районах Київської, Житомирської та Рівненської областей.