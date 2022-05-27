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В Беларуси на все лето ограничили пребывание возле части границы с Украиной

Катерина ТищенкоПятница, 27 мая 2022, 19:10

В Беларуси на все лето ограничили временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области на границе с Украиной.

Источник: Государственный пограничный комитет Беларуси

 

Дословно: "Государственный пограничный комитет информирует, что в целях обеспечения пограничной безопасности с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. временно ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области".

Детали: Также в указанный период приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.

Вводимые ограничения не распространяются на лиц, выполняющих трудовые (служебные) обязанности, участвующих в мероприятиях по охране границы на указанной территории.

Справка: Указанный участок пограничной полосы Беларуси граничит с частью Киевской области (район Чернобыля) и Черниговской области.

Что предшествовало: Украина с 23 мая ввела дополнительные временные режимные ограничения в приграничных с Беларусью районах Киевской, Житомирской и Ровенской областей.

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Темы: Беларусьграница
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