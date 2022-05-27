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Сумщину знову обстріляли з мінометів

Катерина ТищенкоП'ятниця, 27 травня 2022, 21:14
Дмитро Живицький

Окупанти у п’ятницю обстріляли Шосткинський район Сумщини з мінометів.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram, оперативне командування "Північ"

Дослівно: "27 травня близько 17 години ворог зі своєї території обстріляв Шосткинський район з мінометів.

Близько 11 прильотів по околицях Середино-Буди".

Деталі: Постраждалих внаслідок обстрілу немає, пошкодження майна уточнюються.

Як повідомляє оперативне командування "Північ", у період з 16:25 до 16:45 з території РФ в напрямку Середина-Буди здійснено обстріл (11 приходів, попередньо з міномету калібру 120 мм). Втрат серед особового складу та техніки немає.

Також о 17:56 спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Юр‘єво. Втрат серед особового складу та техніки немає.

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Раніше Живицький повідомляв, що в ніч на п’ятницю окупанти також вели артилерійський та мінометний вогонь по Шосткинському району. Пошкоджені приватні будинки мирних мешканців на околицях Середино-Буди.

Також рано вранці околиці села Старі Вирки Білопільської громади Сумського району обстріляли із САУ з території Росії.

Теми: Сумська областьвійна
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