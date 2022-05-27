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Сумщину снова обстреляли из минометов

Катерина ТищенкоПятница, 27 мая 2022, 21:14
Сумщину снова обстреляли из минометов
Дмитрий Живицкий

Оккупанты в пятницу обстреляли Шосткинский район Сумской области из минометов.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram, оперативное командование "Север"

Дословно: "27 мая около 17 часов враг со своей территории обстрелял Шосткинский район из минометов.

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Около 11 прилетов по окрестностям Середино-Буды".

Детали: Пострадавших в результате обстрелов нет, повреждения имущества уточняются.

Как сообщает оперативное командование "Север", в период с 16:25 до 16:45 с территории РФ в направлении Середина-Буды произведен обстрел (11 приходов, предварительно из миномета калибра 120 мм). Потерь среди личного состава и техники нет.

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Также в 17:56 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Юрьево. Потерь среди личного состава и техники нет.

Ранее Живицкий сообщал, что в ночь на пятницу оккупанты также вели артиллерийский и минометный огонь по Шосткинскому району. Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середино-Буды.

Также ранним утром окрестности села Старые Вырки Белопольской общины Сумского района обстреляли из САУ с территории России.

Темы: Сумская областьвойна
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