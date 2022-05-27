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У Росії почали підготовку "резервних батальйонів" – CIT

Катерина ТищенкоП'ятниця, 27 травня 2022, 21:54
У Росії почали підготовку резервних батальйонів – CIT
ілюстративне фото Міноборони РФ

Розслідувачі Conflict Intelligence Team заявили про документ Генштабу РФ від 11 травня про початок підготовки резервних батальйонів.

Джерело: зведення Conflict Intelligence Team за 26 травня, опубліковане у п'ятницю

Дослівно: "Ми отримали доступ до одного документа Генштабу Росії від 11 травня, який був розісланий військовим округам. У ньому дається наказ початку підготовки так званих резервних батальйонів.

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У полках є третій батальйон найнижчої готовності (переважно там служать строковики). З офіцерів-контрактників цих батальйонів, штатних військових, що залишилися в пунктах постійної дислокації, та резервістів, які підписали короткострокові контракти, комплектуватимуться нові підрозділи. Їх озброюватимуть, даватимуть техніку, і відправлятимуть на 30-денне навчання на полігонах".

Деталі: З документа випливає, що російська армія може підготувати до 19 червня приблизно 60-70 батальйонів, це приблизно 30-40 БТГ.

Розслідувачі вважають, що така підготовка резервних батальйонів ускладнює потенційну мобілізацію.

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"Під час відправлення цих третіх батальйонів на фронт у пунктах постійної дислокації не залишається ані техніки, ані людей із бойовим досвідом, які могли б навчати мобілізованих", - пояснюють вони.

Сам документ не публікується.

Що передувало: 24 травня у Міноборони України заявляли, що протягом півтора-двох місяців Росія може задіяти в Україні близько 30 БТГ, а всього за час повномасштабного вторгнення Росія задіяла більше 90 БТГ.

Теми: Росіявійна
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