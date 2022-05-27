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В России начали подготовку "резервных батальонов" – CIT

Катерина ТищенкоПятница, 27 мая 2022, 21:54
В России начали подготовку резервных батальонов – CIT
иллюстративное фото Минобороны РФ

Расследователи Conflict Intelligence Team заявили о документе Генштаба РФ от 11 мая о начале подготовки резервных батальонов.

Источник: сводка Conflict Intelligence Team за 26 мая, опубликованная в пятницу

Дословно: "Мы получили доступ к одному документу Генштаба России от 11 мая, который был разослан по военным округам. В нем дается приказ о начале подготовки так называемых резервных батальонов.

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В полках есть третий батальон самой низшей готовности (в основном там служат срочники). Из офицеров–контрактников этих батальонов, штатных военных, оставшихся в пунктах постоянной дислокации, и резервистов, подписавших краткосрочные контракты, будут комплектоваться новые подразделения. Их будут вооружать, давать технику, и отправлять на 30–дневное обучение на полигонах".

Детали: Из документа следует, что российская армия может подготовить к 19 июня примерно 60–70 батальонов, это примерно 30–40 БТГ.

Расследователи считают, что такая подготовка резервных батальонов усложняет потенциальную мобилизацию.

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"При отправке этих третьих батальонов на фронт в пунктах постоянной дислокации не остается ни техники, ни людей с боевым опытом, которые могли бы обучать мобилизованных", - объясняют они.

Сам документ не публикуется.

Что предшествовало: 24 мая в Минобороны Украины заявляли, что за полтора-два месяца Россия может задействовать в Украине около 30 БТГ, а всего за время полномасштабного вторжения задействовала более 90 БТГ.

Темы: Росcиявойна
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