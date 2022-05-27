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У РПЦ відреагували на демарш УПЦ МП

Катерина ТищенкоП'ятниця, 27 травня 2022, 22:28
патріарх РПЦ Кирил, AFP via Getty Images

У Руській православній церкві заявили, що не отримували звернень від УПЦ Московського патріархату та моляться про збереження єдності.

Джерело: речник РПЦ Володимир Легойда у Telegram

Дослівно: "Оскільки на адресу Руської православної церкви не надходило звернень від Української православної церкви, ми не можемо реагувати на інформацію, яку ми отримуємо з преси та з інтернету.

Ми молимося за збереження єдності Руської православної церкви. Молимося про якнайшвидший настання миру і про припинення кровопролиття".

Деталі: Легойда заявив, що УПЦ МП нібито зазнає тиску "з боку влади, розкольників, націоналістично налаштованих представників певної частини громадськості, з боку засобів масової інформації".

"У ситуації, коли зовнішні сили намагаються зруйнувати єдність Руської православної церкви, було б з нашого боку найвищою мірою безвідповідально вдаватися до детального коментування рішень, що приймаються у самоврядній Українській православній церкві", - додав він.

Що передувало: Собор Української православної церкви Московського патріархату 27 травня заявив, що не згоден із предстоятелем власної церкви патріархом Кирилом у питанні війни Росії з Україною. Крім того, у рішенні Собору йдеться, що УПЦ буде діяти як самостійна церква.

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Теми: церкваРосіярелігія
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