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В РПЦ отреагировали на демарш УПЦ МП

Катерина ТищенкоПятница, 27 мая 2022, 22:28
патриарх РПЦ Кирилл, AFP via Getty Images

В Русской православной церкви заявили, что не получали обращений от УПЦ Московского патриархата и молятся о сохранении единства.

Источник: спикер РПЦ Владимир Легойда в Telegram

Дословно: "Поскольку в адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета.

Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития".

Детали: Легойда заявил, что УПЦ МП якобы испытывает давление "со стороны властей, раскольников, националистически настроенных представителей определенной части общественности, со стороны средств массовой информации".

"В ситуации, когда внешние силы пытаются разрушить единство Русской православной церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской православной церкви", - добавил он.

Что предшествовало: Собор Украинской православной церкви Московского патриархата 27 мая заявил, что не согласен с предстоятелем собственной церкви патриархом Кириллом по вопросу войны России с Украиной. Кроме того, в решении Собора говорится, что УПЦ будет действовать как самостоятельная церковь.

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Темы: церковьРосcиярелигия
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