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Пентагон ще не ухвалив рішення про постачання Україні MLRS

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 23:18

Міністерство оборони США заявило, що "знає та усвідомлює" запит України на реактивні системи залпового вогню, але "рішення ... ще не прийняті".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Нашою метою з самого початку було спробувати допомогти їм у боротьбі, яку вони ведуть", – сказав речник Пентагону Джон Кірбі.

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"Я не буду йти так далеко, щоб сказати, що надто пізно надавати українцям будь-яку систему чи можливості, які їм можуть знадобитися, тому що вони дуже активні в боротьбі, і вони відтіснили росіян під Харковом", – зазначив Кірбі.

Однак, за словами Кірбі, міністерство оборони "пам’ятає про годинник", коли йдеться про вторгнення Росії в Україну.

"Ми завжди пам’ятаємо, як і з самого початку, пам’ятаємо про годинник, пам’ятаємо про це відчуття невідкладності, пам’ятаємо, що час не наш друг, – сказав Кірбі, – Саме тому ми продовжуємо буквально переміщати обладнання щодня протягом останніх понад 90 днів цієї війни".

ВІДЕО ДНЯ

CNN повідомив у четвер, що адміністрація Байдена готується надіслати РСЗВ як частину більшого пакету військової допомоги Україні, про що може бути оголошено вже наступного тижня.

Теми: СШАзброя
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