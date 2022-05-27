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Пентагон еще не принял решение о поставках в Украину MLRS

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 23:18

Министерство обороны США заявило, что "знает и осознает" запрос Украины на реактивные системы залпового огня, но "решения… еще не приняты".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Нашей целью изначально было попытаться помочь им в борьбе, которую они ведут", – сказал спикер Пентагона Джон Кирби.

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"Я не буду идти так далеко, чтобы сказать, что слишком поздно предоставлять украинцам любую систему или возможности, которые им могут понадобиться, потому что они очень активны в борьбе и оттеснили россиян под Харьковом", – отметил Кирби.

Однако, по словам Кирби, министерство обороны "помнит о часах", когда речь идет о вторжении России в Украину.

"Мы всегда помним, как и с самого начала, помним о часах, помним об этом ощущении неотложности, помним, что время не наш друг, – сказал Кирби, – Именно поэтому мы продолжаем буквально перемещать оборудование каждый день за последние более 90 дней этой войны".

ВИДЕО ДНЯ

CNN сообщил в четверг, что администрация Байдена готовится прислать РСЗО как часть большего пакета военной помощи Украине, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе.

Темы: СШАоружие
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