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Пентагон еще не принял решение о поставках в Украину MLRS

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 23:18

Министерство обороны США заявило, что "знает и осознает" запрос Украины на реактивные системы залпового огня, но "решения… еще не приняты".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Нашей целью изначально было попытаться помочь им в борьбе, которую они ведут", – сказал спикер Пентагона Джон Кирби.

"Я не буду идти так далеко, чтобы сказать, что слишком поздно предоставлять украинцам любую систему или возможности, которые им могут понадобиться, потому что они очень активны в борьбе и оттеснили россиян под Харьковом", – отметил Кирби.

Однако, по словам Кирби, министерство обороны "помнит о часах", когда речь идет о вторжении России в Украину.

"Мы всегда помним, как и с самого начала, помним о часах, помним об этом ощущении неотложности, помним, что время не наш друг, – сказал Кирби, – Именно поэтому мы продолжаем буквально перемещать оборудование каждый день за последние более 90 дней этой войны".

CNN сообщил в четверг, что администрация Байдена готовится прислать РСЗО как часть большего пакета военной помощи Украине, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе.

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Темы: СШАоружие
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