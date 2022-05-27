Росія помиляється, сподіваючись надовго закріпитись в Лимані чи Сєвєродонецьку – Зеленський

Президент Володимир Зеленський визнав, що ситуація на лінії фронту надзвичайно важка, але російські окупанти марно сподіваються надовго закріпитися в Лимані чи Сєвєродонецьку.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Як це і передбачалося — дуже-дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б на 100 днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати за перші дні після 24 (лютого – УП).

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Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів: там і ракетні удари, й авіація – усе! Захищаємо нашу державу так, як це дозволяє наявний оборонний ресурс. Робимо все, щоби посилити його, і ми посилимо.

Якщо окупанти думають, що Лиман чи Сєвєродонецьк будуть їхні – то вони помиляються. Донбас буде в Україні! Тому що це – ми, це – наша сутність! І навіть якщо Росія прийде туди руйнацію і страждання, ми все одно відновимо кожне місто і кожну громаду, і там немає, і не буде жодної реальної альтернативи українським прапорам".

Деталі: Зеленський інформує міжнародних партнерів про ситуацію на полі бою.

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Президент також відзначив державними нагородами 198 українських військовослужбовців, чотири з них – посмертно.

Окремо Зеленський підписав указ про відзначення 27 військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони.