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Россия ошибается, надеясь надолго закрепиться в Лимане или Северодонецке – Зеленский

Денис КарловскийПятница, 27 мая 2022, 23:30
Россия ошибается, надеясь надолго закрепиться в Лимане или Северодонецке – Зеленский

Президент Владимир Зеленский признал, что ситуация на линии фронта очень тяжелая, но российские оккупанты тщетно надеются надолго закрепиться в Лимане или Северодонецке.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Как это и предполагалось — очень тяжелая ситуация. Оккупанты пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать за первые дни после 24 (февраль – УП).

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Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов: там и ракетные удары и авиация – все! Защищаем наше государство так, как это позволяет существующий оборонный ресурс. Делаем все, чтобы усилить его, и мы усилим.

Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их – они ошибаются. Донбасс будет в Украине! Потому что это мы, это наша сущность! И даже если Россия принесет туда разрушение и страдание, мы все равно восстановим каждый город и каждую громаду, и там нет, и не будет никакой реальной альтернативы украинским флагам".

Детали: Зеленский информирует международных партнеров о ситуации на поле боя.

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Президент также отметил государственными наградами 198 украинских военнослужащих, четыре из них посмертно.

Отдельно Зеленский подписал указ о награждении 27 военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны.

Темы: ЗеленскийДонбассОбъединенные силы на Донбассебоевые действия
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