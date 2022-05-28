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CNN: Один з запусків ракет Північною Кореєю був "незвичайним"

Анастасія КалатурСубота, 28 травня 2022, 01:15
CNN: Один з запусків ракет Північною Кореєю був незвичайним
ФОТО: GETTY

Одна з трьох ракет, запущених КНДР цього тижня, мала незвичайну траєкторію польоту у вигляді подвійної дуги.

Джерело: офіційні особи США у коментарі CNN

Деталі: Зазначається, що ракета "двічі піднімалася, а потім опускалася".

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За однією з версій, ціль полягала в тому, щоб перевірити здатність ракети повторно увійти в атмосферу Землі, щоб досягти мети.

Друга фаза можливої ​​подвійної дуги ракети могла бути пов'язана з відривом боєголовки від основної ракети. За словами одного чиновника, США ще не зовсім зрозуміло, чи це було частиною запланованого маршруту польоту.

Офіційні особи наголосили, що розвідувальна оцінка США всіх трьох випробувальних пусків все ще перебуває на попередній стадії.

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Незрозуміло, яка із трьох запущених ракет мала незвичайну схему польоту.

Японія публічно натякнула, що одна з ракет летіла незвичайним чином, а міністр оборони Японії Нобуо Кіші назвав це "неправильною траєкторією".

Передісторія

  • 25 травня Північна Корея запустила три балістичні ракети біля свого східного узбережжя.  Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден залишив Японію після своєї першої поїздки до Азії як президент.
  • Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що "запуск трьох балістичних ракет КНДР 25 травня включав ще один запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Сполучені Штати оцінюють, що це шостий запуск міжконтинентальної балістичної ракети КНДР із початку 2022 року".
  • З початку року КНДР запустила 23 балістичні ракети та "активно готується до проведення ядерних випробувань".

Теми: Північна Корея
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