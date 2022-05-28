CNN: Один из запусков ракет Северной Кореей был "необычным"

Одна из трех ракет, запущенных КНДР на этой неделе, обладала необычной траекторией полета в виде двойной дуги.

Источник: официальные лица США в комментарии CNN

Детали: Отмечается, что ракета "дважды поднималась, а затем опускалась".

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По одной из версий, цель заключалась в том, чтобы проверить способность ракеты повторно войти в атмосферу Земли, чтобы достичь цели.

Вторая фаза возможной двойной дуги ракеты могла быть связана с отрывом боеголовки от основной ракеты. По словам одного чиновника, США еще не совсем понятно, было ли это частью запланированного маршрута полета.

Официальные лица подчеркнули, что разведывательная оценка США всех трех испытательных пусков все еще находится на предварительной стадии.

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Непонятно, какая из трех запущенных ракет имела необычную схему полета.

Япония публично намекнула, что одна из ракет летела необычным образом, а министр обороны Японии Нобуо Киши назвал это "неправильной траекторией".

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