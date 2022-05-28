CNN: Один из запусков ракет Северной Кореей был "необычным"
Одна из трех ракет, запущенных КНДР на этой неделе, обладала необычной траекторией полета в виде двойной дуги.
Источник: официальные лица США в комментарии CNN
Детали: Отмечается, что ракета "дважды поднималась, а затем опускалась".
По одной из версий, цель заключалась в том, чтобы проверить способность ракеты повторно войти в атмосферу Земли, чтобы достичь цели.
Вторая фаза возможной двойной дуги ракеты могла быть связана с отрывом боеголовки от основной ракеты. По словам одного чиновника, США еще не совсем понятно, было ли это частью запланированного маршрута полета.
Официальные лица подчеркнули, что разведывательная оценка США всех трех испытательных пусков все еще находится на предварительной стадии.
Непонятно, какая из трех запущенных ракет имела необычную схему полета.
Япония публично намекнула, что одна из ракет летела необычным образом, а министр обороны Японии Нобуо Киши назвал это "неправильной траекторией".
Предыстория:
- 25 мая Северная Корея запустила три баллистических ракеты у своего восточного побережья. Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию как президент.
- Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что "запуск трех баллистических ракет КНДР 25 мая включал в себя еще один запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Соединенные Штаты оценивают, что это шестой запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР с начала 2022 года".
- С начала года КНДР запустила 23 баллистические ракеты и "активно готовится к проведению ядерных испытаний".