Запоріжжя: На базу відпочинку в Кирилівці зайшли понад 20 ворожих БТРів
Субота, 28 травня 2022, 06:15
На базу відпочинку в Кирилівці зайшли понад два десятки російських бронетранспортерів.
Джерело: Запорізька ОДА
Дослівно: "У перехопленій СБУ розмові жительки Мелітополя із російським військовим йдеться про те, що на базу відпочинку у Кирилівці зайшли 20 з лишком БТРів, а також про те, що селищі міцніє партизанський рух".
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Що передувало: Раніше повідомлялося, що є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів та, у результаті, постраждати від мародерства, як це було у Бердянську.