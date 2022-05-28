Запоріжжя: На базу відпочинку в Кирилівці зайшли понад 20 ворожих БТРів

На базу відпочинку в Кирилівці зайшли понад два десятки російських бронетранспортерів.

Джерело: Запорізька ОДА

Дослівно: "У перехопленій СБУ розмові жительки Мелітополя із російським військовим йдеться про те, що на базу відпочинку у Кирилівці зайшли 20 з лишком БТРів, а також про те, що селищі міцніє партизанський рух".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів та, у результаті, постраждати від мародерства, як це було у Бердянську.