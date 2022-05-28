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Запорожье: На базу отдыха в Кирилловке зашли более 20 вражеских БТРов

Анастасия КалатурСуббота, 28 мая 2022, 06:15

На базу отдыха в Кирилловке зашли более двух десятков российских бронетранспортеров.

Источник: Запорожская ОГА

Дословно: "В перехваченном СБУ разговоре жительницы Мелитополя с российским военным говорится, что на базу отдыха в Кирилловке зашли 20 с лишним БТРов, а также о том, что поселке крепнет партизанское движение".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что есть вероятность, что кирилловские базы отдыха могут стать убежищем для оккупантов и, в результате, пострадать от мародерства, как это было в Бердянске.

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Темы: Запорожьевойна
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