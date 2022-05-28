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Окупанти вбили вже 242 дитини в Україні

Ірина БалачукСубота, 28 травня 2022, 09:17
Окупанти вбили вже 242 дитини в Україні
Фото ОГП з Telegram

Внаслідок збройної агресії Росії в Україні щонайменше 242 дитини загинули та 440 отримали поранення.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Станом на ранок 28 травня більше ніж 682 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 242 дитини загинуло та понад 440 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (153), Київській (116), Харківській (108), Чернігівській (68), Луганській (51), Херсонській (49), Миколаївській (45), Запорізькій (28), Сумській (17), Житомирській (15) областях та у м. Києві (16).  

Зокрема, 26 травня у м. Маріуполь Донецької області на території школи в результаті детонації ворожого снаряду загинув 12-річний хлопчик.
 
Крім того з’ясувалося, що під час обстрілу окупантами 15 березня Маріуполя отримав поранення 15-річний підліток. Хлопця примусово вивезли на територію так званої "ДНР" до медичного закладу. Разом з ним забрали його 2-річного брата та 14-річну сестру.
 
Також стало відомо, що 28 лютого внаслідок обстрілу військовими РФ автомобіля у м. Харкові отримав поранення 17-річний хлопець.

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Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 888 закладів освіти, з них 180 з них зруйновані повністю.

Теми: Росіявійнадітижертви
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