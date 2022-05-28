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Оккупанты убили уже 242 ребенка в Украине

Ирина БалачукСуббота, 28 мая 2022, 09:17
Фото ОГП из Telegram

В результате вооруженной агрессии России в Украине по меньшей мере 242 ребенка погибли и 440 получили ранения.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно ОГП: "По состоянию на утро 28 мая более 682 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 242 ребенка погибли и более 440 ранены.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего детей пострадало в Донецкой (153), Киевской (116), Харьковской (108), Черниговской (68), Луганской (51), Херсонской (49), Николаевской (45), Запорожской (28), Сумской (17), Житомирской (15) областях и г. Киеве (16).

В частности, 26 мая в г. Мариуполе Донецкой области на территории школы в результате детонации вражеского снаряда погиб 12-летний мальчик.

Кроме того, выяснилось, что во время обстрела оккупантами 15 марта Мариуполя получил ранение 15-летний подросток. Парня принудительно вывезли на территорию так называемой "ДНР" в медицинское учреждение. Вместе с ним забрали его 2-летнего брата и 14-летнюю сестру.

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Также стало известно, что 28 февраля в результате обстрела военными РФ автомобиля в Харькове получил ранение 17-летний парень.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 888 учебных заведений, из них 180 из них разрушены полностью.

Темы: Росcиявойнадетижертвы
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