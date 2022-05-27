Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Маріуполі на території школи підірвався підліток – радник мера

Ірина БалачукП'ятниця, 27 травня 2022, 09:55
У Маріуполі на території школи підірвався підліток – радник мера
Скриншот з google.maps

26 травня на території школи у Маріуполі вибухнув російський снаряд, у результаті чого загинув 12-річний хлопчик.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "В Маріуполі на території школи №30 в Кальміуському районі по вул. Дністровській в результаті детонації нерозірваного російського снаряду "Град" загинув 12-річний хлопчик".

Реклама:

Деталі: Радник мера додав, що російська зброя продовжує вбивати дітей Маріуполя навіть після активних дій.

Він закликав дорослих бути уважними і обережними і кожного дня нагадувати дітям, щоб не торкались підозрілих, незнайомих предметів, особливо схожих на снаряди, ракети та іншу зброю.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Станом на 26 травня понад 676 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, з них щонайменше 240 дітей загинуло та понад 436 отримали поранення.

Теми: Маріупольвійнадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: