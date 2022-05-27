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У Маріуполі на території школи підірвався підліток – радник мера

Ірина БалачукП'ятниця, 27 травня 2022, 09:55
Скриншот з google.maps

26 травня на території школи у Маріуполі вибухнув російський снаряд, у результаті чого загинув 12-річний хлопчик.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "В Маріуполі на території школи №30 в Кальміуському районі по вул. Дністровській в результаті детонації нерозірваного російського снаряду "Град" загинув 12-річний хлопчик".

Деталі: Радник мера додав, що російська зброя продовжує вбивати дітей Маріуполя навіть після активних дій.

Він закликав дорослих бути уважними і обережними і кожного дня нагадувати дітям, щоб не торкались підозрілих, незнайомих предметів, особливо схожих на снаряди, ракети та іншу зброю.

Передісторія: 

  • Станом на 26 травня понад 676 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, з них щонайменше 240 дітей загинуло та понад 436 отримали поранення.

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Теми: Маріупольвійнадіти
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