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Ніч в областях: на Луганщині ворог відступив, на Донеччині – активні бойові дії

Ірина БалачукСубота, 28 травня 2022, 10:25
Фото з Facebook Угруповання Об'єднаних сил

94-та ніч війни виявилася особливо важкою на Донбасі – на Луганщині після запеклих боїв окупанти зазнали значних втрат і відступили в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки, у Донецькій області тривають активні бойові дії.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8:00 28 травня  

Деталі: На Дніпропетровщині ніч і ранок з тривогами. Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Є руйнування. Люди не постраждали. Деталі уточнюються.

Сумщина: з опівночі до четвертої ранку ворог обстрілював українські території. Ворожа ракета зруйнувала  сільгосппідприємство на околицях Путивля. Людських жертв немає. З Росії окупанти вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, жертв немає. Також був артобстріл Есманської громади. Людських жертв немає.

Харківська область: близько першої години ночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, Київському районі Харкова, виникли пожежі у 2 будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає. По області за добу окупанти обстрілювали Харківський район – у смт Слатине одна людина загинула, ще 1 постраждала, у м. Балаклія одна людина отримала поранення.  

Луганщина: після запеклих боїв росіяни зазнали значних втрат і вимушені були відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки. Втім, вони не полишають спроб вийти в тил українських військ і "відрізати" Луганщину. У Сєвєродонецьку пошкоджено 14 багатоповерхівок. Також серйозно обстріляне прилегле селище Синецький. Крім того, зафіксовані руйнування в інших містах Луганщини: в Гірському, Золотому та Лисичанську, а також у смт Врубівка та Оріхове. Загиблих серед цивільних немає.

Донецька область: по всьому периметру оборони – активні бойові дії. Лиман: ракетні удари і артилерійські обстріли, численні руйнування житлових будинків, щонайменше одна людина загинула. Зранку – артобстріл по м. Красногорівка та м. Мар’їнка. По селищу Новомихайлівка нанесено авіаудар. Наслідки з’ясовуються. ЗСУ залишаються на своїх позиціях.

ВІДЕО ДНЯ

Авдіївка: ввечері 27 травня ­– танковий обстріл. Вночі і до ранку – під вогнем артилерії, зранку – авіаудар. Світлодарська, Очеретинстка, Бахмутська громади – постійні артилерійські обстріли. У Світлодарській громаді практично відсутній зв'язок. На території області відсутнє газопостачання. 27 травня окупанти перебили Другий донецький водогін, у результаті чого без води залишились 11 населених пунктів.

Миколаївщина: на більшій території області ніч пройшла відносно спокійно. Вдень 27 травня росіяни знову обстрілювали Широківську громаду. Пошкоджені житлові будинки, потерпілих немає. Також 27 травня окупанти сильно обстрілювали селище Любомирівка і с. Зелений Гай Шевченківської громади. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Вдень і вночі були обстріли у Березнегуватській громаді. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією потерпілих немає.

Херсонська область: обстріли та вибухи по всій території, ситуація напружена. Жителі Великоолександрівської та Калинівської громад повідомляли про численну авіацію та автоматні черги в окупованих селах. Ситуація дуже важка і в населених пунктах Високопільської, Нововоронцовської та сусідніх громад.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях.

Теми: УкраїнавійнаЛуганська областьДонецька область
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