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Ночь в областях: в Луганской области враг отступил, в Донецкой – активные боевые действия

Ирина БалачукСуббота, 28 мая 2022, 10:25
Фото с Facebook Группировки Объединенных сил

94-я ночь войны была особенно тяжелой на Донбассе – в Луганской области после ожесточенных боев оккупанты понесли значительные потери и отступили в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки, в Донецкой области продолжаются активные боевые действия.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8:00 28 мая

Детали: На Днепропетровщине ночь и утро с тревогами. Ночью враг снова обстрелял Зеленодольскую общину. Есть разрушения. Люди не пострадали. Детали уточняются.

Сумская область: с полуночи до четырех утра враг обстреливал украинские территории. Вражеская ракета разрушила сельхозпредприятие в окрестностях Путивля. Человеческих жертв нет. Из России оккупанты вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины, жертв нет. Также был артобстрел Эсманской общины. Человеческих жертв нет.

Харьковская область: около часа ночи было несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, Киевском районе Харькова, возникли пожары в 2 домах частного сектора. По предварительным данным, пострадавших нет. По области за сутки оккупанты обстреливали Харьковский район – в пгт Слатино один человек погиб, еще 1 пострадал, в г. Балаклея один человек получил ранения.

Луганская область: после ожесточенных боев россияне понесли значительные потери и вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, они не оставляют попыток выйти в тыл украинских войск и "отрезать" Луганщину. В Северодонецке повреждено 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий. Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганской области: в Горском, Золотом и Лисичанске, а также в пгт Врубовка и Орехово. Погибших среди гражданских нет.

Донецкая область: по всему периметру обороны – активные боевые действия. Лиман: ракетные удары и артиллерийские обстрелы, многочисленные разрушения жилых домов, по меньшей мере, один человек погиб. Утром – артобстрел по г. Красногоровка и г. Марьинка. По поселку Новомихайловка нанесен авиаудар. Последствия выясняются. ВСУ остаются на своих позициях.

ВИДЕО ДНЯ

Авдеевка: вечером 27 мая был танковый обстрел. Ночью и до утра – под огнем артиллерии, утром – авиаудар. Светлодарская, Очеретинстка, Бахмутская общины – постоянные артиллерийские обстрелы. В Светлодарской общине практически отсутствует связь. На территории области отсутствует газоснабжение. 27 мая оккупанты перебили Второй донецкий водопровод, в результате чего без воды остались 11 населенных пунктов.

Николаевщина: на большей территории области ночь прошла относительно спокойно. Днем 27 мая россияне снова обстреливали Широковскую общину. Повреждены жилые дома, пострадавших нет. Также 27 мая оккупанты сильно обстреливали поселок Любомировка и с. Зеленая Роща Шевченковской общины. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Днем и ночью были обстрелы в Березнеговатской общине. Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

Херсонская область: обстрелы и взрывы на всей территории, ситуация напряженная. Жители Великоалександровской и Калиновской общин сообщали о многочисленной авиации и автоматных очередях в оккупированных селах. Ситуация очень тяжелая и в населенных пунктах Высокопольской, Нововоронцовской и соседних общин.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях.

Темы: УкраинавойнаЛуганская областьДонецкая область
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