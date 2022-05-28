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Россиянам запретили отправлять на передовую автомобили обеспечение – ГУР

Роман ПетренкоСуббота, 28 мая 2022, 10:38
фото россми

Главное управление разведки сообщает, что у России есть проблемы обеспечения оккупационных подразделений. Они, отмечается, экономят на автомобилях снабжения, которые должны доставлять продукты и горючее.

Источник: ГУР

Детали: По данным украинской разведки, чтобы не терять технику, командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям производить эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения.

Более 3 тысяч тыловых автомобилей РФ продолжают стоять в пунктах постоянной дислокации.

ГУР отмечает, что с начала войны войска материально-технического обеспечения РФ уже задействовали более 45% имеющейся автомобильной техники.

Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 км от собственной границы.

Напомним: По состоянию на 28 мая украинцы уничтожили уже 2226 единиц автомобильной техники и автоцистерн оккупантов.

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Темы: разведкавойнаРосcия
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