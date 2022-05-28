Россиянам запретили отправлять на передовую автомобили обеспечение – ГУР
Главное управление разведки сообщает, что у России есть проблемы обеспечения оккупационных подразделений. Они, отмечается, экономят на автомобилях снабжения, которые должны доставлять продукты и горючее.
Источник: ГУР
Детали: По данным украинской разведки, чтобы не терять технику, командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям производить эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения.
Более 3 тысяч тыловых автомобилей РФ продолжают стоять в пунктах постоянной дислокации.
ГУР отмечает, что с начала войны войска материально-технического обеспечения РФ уже задействовали более 45% имеющейся автомобильной техники.
Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 км от собственной границы.
Напомним: По состоянию на 28 мая украинцы уничтожили уже 2226 единиц автомобильной техники и автоцистерн оккупантов.