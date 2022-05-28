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Росіяни обстріляли 49 населених пунктів на Донбасі: 5 загиблих, багато руйнувань

Ірина БалачукСубота, 28 травня 2022, 10:59
ФОТО З FACEBOOK УГРУПОВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

27 травня російські війська обстріляли 49 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях, у результаті чого загинули щонайменше 4 людини та пошкоджені близько сотні цивільних об’єктів.  

Джерело: Угруповання Об'єднаних сил у Facebook

Дослівно Угруповання Об'єднаних сил: "За минулу добу, 27 травня, обстрілів російських військ зазнали 49 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях. Російські воєнні злочинці на Донеччині вбили 4 цивільних людей, ще щонайменше 5 осіб поранено. Інформація по Луганщині уточнюється". 

 
Фото з Facebook Угруповання Об'єднаних сил

Деталі: Ворог зруйнував і пошкодив близько 100 цивільних об’єктів, серед яких: 81 житловий будинок, пожежна частина, будівельний завод "Сініат", фермерське сільськогосподарське підприємство "Артем", СТО, база відпочинку "Флореста", знеструмлено дві фільтрувальні насосні станції тощо. 

 
Фото з Facebook Угруповання Об'єднаних сил

Також повідомляється, що підрозділи ДСНС, які входять до складу угруповання Об’єднаних сил, за добу ліквідували 5 пожеж, а піротехніки виявили та знешкодили 40 вибухонебезпечних предметів. 

 
Фото з Facebook Угруповання Об'єднаних сил

За минулу добу з районів ведення бойових дій рятувальники евакуювали 1 367 людей.

 

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Теми: Донбасвійнажертви
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