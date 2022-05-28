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Россияне обстреляли 49 населенных пунктов на Донбассе: 5 погибших, много разрушений

Ирина БалачукСуббота, 28 мая 2022, 10:59
Россияне обстреляли 49 населенных пунктов на Донбассе: 5 погибших, много разрушений
ФОТО C FACEBOOK ГРУППИРОВКИ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

27 мая российские войска обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, в результате чего погибли, по меньшей мере, 4 человека и повреждены около сотни гражданских объектов.

Источник: Группировка Объединенных сил в Facebook

Дословно Группировка Объединенных сил: "За минувшие сутки, 27 мая, обстрелам российских войск подверглись 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Российские военные преступники в Донецкой области убили 4 гражданских человека, еще не менее 5 человек ранены. Информация по Луганской области уточняется". 

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Фото c Facebook Группировки Объединенных сил

Детали: Враг разрушил и повредил около 100 гражданских объектов, среди которых: 81 жилой дом, пожарная часть, строительный завод "Синиат", фермерское сельскохозяйственное предприятие "Артем", СТО, база отдыха "Флореста", обесточены две фильтровальные насосные станции и т.п. 

 
Фото c Facebook Группировки Объединенных сил

Также сообщается, что подразделения ГСЧС, входящие в состав группировки Объединенных сил, за сутки ликвидировали 5 пожаров, а пиротехники обнаружили и обезвредили 40 взрывоопасных предметов. 

 
Фото c Facebook Группировки Объединенных сил

За минувшие сутки из районов ведения боевых действий спасатели эвакуировали 1 367 человек.

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Темы: Донбассвойнажертвы
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