Россияне обстреляли 49 населенных пунктов на Донбассе: 5 погибших, много разрушений

27 мая российские войска обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, в результате чего погибли, по меньшей мере, 4 человека и повреждены около сотни гражданских объектов.

Источник: Группировка Объединенных сил в Facebook

Дословно Группировка Объединенных сил: "За минувшие сутки, 27 мая, обстрелам российских войск подверглись 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Российские военные преступники в Донецкой области убили 4 гражданских человека, еще не менее 5 человек ранены. Информация по Луганской области уточняется".

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Фото c Facebook Группировки Объединенных сил

Детали: Враг разрушил и повредил около 100 гражданских объектов, среди которых: 81 жилой дом, пожарная часть, строительный завод "Синиат", фермерское сельскохозяйственное предприятие "Артем", СТО, база отдыха "Флореста", обесточены две фильтровальные насосные станции и т.п.

Фото c Facebook Группировки Объединенных сил

Также сообщается, что подразделения ГСЧС, входящие в состав группировки Объединенных сил, за сутки ликвидировали 5 пожаров, а пиротехники обнаружили и обезвредили 40 взрывоопасных предметов.

Фото c Facebook Группировки Объединенных сил

За минувшие сутки из районов ведения боевых действий спасатели эвакуировали 1 367 человек.