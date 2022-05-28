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Росія влаштувала ракетні стрільби біля Фінляндії та Швеції

Роман ПетренкоСубота, 28 травня 2022, 11:34
Росія влаштувала ракетні стрільби біля Фінляндії та Швеції
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Міноборони Росії відзвітували, що фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" виконав "випробувальну стрільбу" ракетою Циркон у Баренцовому морі неподалік Фінляндії та Швеції, які раніше оголосили про вступ до НАТО.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: 28 травня фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" з акваторії Баренцового моря виконав стрілянину гіперзвуковою крилатою ракетою "Циркон" по мішені в Білому морі.

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Ракетна стрільба проводилася нібито "в рамках випробувань нових видів озброєння".

Росіяни запевняють, що ракета успішно вразила морську ціль, розташовану за 1000 км.

 
ФРЕГАТ "АДМІРАЛ ФЛОТУ РАДЯНСЬКОго союзу ГОРШКІВ", ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Нагадаємо: Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що найближчим часом РФ сформує нові військові частини на заході країни у відповідь на намір Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.

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Теми: РосіяНАТОФінляндіяШвеція
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