Росія влаштувала ракетні стрільби біля Фінляндії та Швеції

Міноборони Росії відзвітували, що фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" виконав "випробувальну стрільбу" ракетою Циркон у Баренцовому морі неподалік Фінляндії та Швеції, які раніше оголосили про вступ до НАТО.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: 28 травня фрегат "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" з акваторії Баренцового моря виконав стрілянину гіперзвуковою крилатою ракетою "Циркон" по мішені в Білому морі.

Ракетна стрільба проводилася нібито "в рамках випробувань нових видів озброєння".

Росіяни запевняють, що ракета успішно вразила морську ціль, розташовану за 1000 км.

ФРЕГАТ "АДМІРАЛ ФЛОТУ РАДЯНСЬКОго союзу ГОРШКІВ", ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Нагадаємо: Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запевнив, що найближчим часом РФ сформує нові військові частини на заході країни у відповідь на намір Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.