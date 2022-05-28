Россия устроила ракетные стрельбы возле Финляндии и Швеции
Минобороны России отчиталось, что фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил "испытательную стрельбу" ракетой Циркон в Баренцевом море недалеко от Финляндии и Швеции, которые объявили о вступлении в НАТо.
Источник: Минобороны РФ
Детали: 28 мая фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море.
Ракетная стрельба проводилась якобы "в рамках испытаний новых видов вооружения".
Россияне уверяют, что ракета успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км.
Напомним: Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что в ближайшее время РФ сформирует новые воинские части на западе страны в ответ на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.