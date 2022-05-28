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Россия устроила ракетные стрельбы возле Финляндии и Швеции

Роман ПетренкоСуббота, 28 мая 2022, 11:34
Россия устроила ракетные стрельбы возле Финляндии и Швеции
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Минобороны России отчиталось, что фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил "испытательную стрельбу" ракетой Циркон в Баренцевом море недалеко от Финляндии и Швеции, которые объявили о вступлении в НАТо.

Источник: Минобороны РФ

Детали: 28 мая фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море.

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Ракетная стрельба проводилась якобы "в рамках испытаний новых видов вооружения".

Россияне уверяют, что ракета успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1000 км.

 
фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", фото с википедии

Напомним: Министр обороны России Сергей Шойгу заверил, что в ближайшее время РФ сформирует новые воинские части на западе страны в ответ на намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

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Темы: РосcияНАТОФинляндияШвеция
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