В Україну прибули нові 155-мм САУ та ракети Harpoon – міністр оборони

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на фронті вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR, а також в Україну вже надійшла самохідна артилерійська установка М109.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова міністра оборони: "На передовій вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ "CAESAR". Уявити це ще у березні було просто неможливо. Але сьогодні це вже реальність.

Радий повідомити новину – парк артилерії 155-мм калібру поповнюється. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій. Це дуже якісна техніка".

Деталі: Резніков також повідомив, що берегова оборона України буде посилена ракетами Harpoon.

Пряма мова міністра оборони: "Берегова оборона нашої держави не просто буде посилена ракетами Harpoon – їх застосовуватимуть підготовлені українські команди. Впевнений, що бойове братерство "Гарпунів" та наших "Нептунів" допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі – надійно захистити нашу Одесу".

Деталі: Серед останніх надходжень він також згадав понад 100 американських БПЛА різних типів.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Резнікова, за останні півтора місяці Україна отримала більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків.

Він підкреслив, що завдяки допомозі партнерів та майстерності українських захисників російські окупанти отримують відсіч, на яку не очікували.