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В Украину прибыли новые 155-мм САУ и ракеты Harpoon – министр обороны

Ирина БалачукСуббота, 28 мая 2022, 11:48
САУ М109. Фото с Facebook Резникова

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что на фронте уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR, а также на Украину уже поступила самоходная артиллерийская установка М109.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь министра обороны: "На передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Представить это еще в марте было просто нереально. Но сегодня это уже реальность.

Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника".

Детали: Резников также сообщил, что береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon.

Прямая речь министра обороны: "Береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды. Уверен, что боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу".

Детали: Среди последних поступлений он также упомянул более 100 американских БПЛА разных типов.

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По словам Резникова, за последние полтора месяца Украина получила больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов.

Он подчеркнул, что благодаря помощи партнеров и мастерству украинских защитников российские оккупанты получают отпор, которого не ожидали.

Темы: РезниковУкраинавойнаоружие
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