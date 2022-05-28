Діди – воювати: Путін підписав закон про прийом до армії на контракт до 65 років

В Росії прийматимуть до армії на контракт до 65 років – відповідний закон підписав президент Росії Володимир Путін.

Джерело: російське видання ТАСС

Деталі: Путін підписав закон про скасування вікової межі для укладання першого контракту зі ЗС РФ.

Згідно із сайтом Держдуми, тепер піти служити в армію за контрактом зможуть люди до закінчення працездатного віку (для жінок 60 років, для чоловіків – 65 років – ред.).

Заступник глави Міноборони РФ уточнював, що укласти перший контракт про військову службу в Росії можна буде до віку 50 років.

Раніше в російському законодавстві було передбачено, що перший контракт про проходження військової служби має право укласти громадяни віком від 18 до 40 років, а іноземні громадяни – віком від 18 до 30 років.

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