Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Деды – воевать: Путин подписал закон о приеме в армию на контракт до 65 лет

Ирина БалачукСуббота, 28 мая 2022, 13:05
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

В России будут принимать в армию на контракт до 65 лет – соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Источник: российское издание ТАСС

Детали: Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта с ВС РФ.

Согласно сайту Госдумы, теперь пойти служить в армии по контракту смогут люди до окончания трудоспособного возраста (для женщин 60 лет, для мужчин – 65 лет, – ред.).

Замглавы Минобороны РФ уточнял, что заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до возраста 50 лет. 

Ранее в российском законодательстве было предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане – в возрасте от 18 до 30 лет.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РосcияармияПутин
Главное сегодня

обновленоПо Кривому Рогу нанесли ракетные удары, уничтожен завод – Вилкул

Зеленский ожидает от партнеров "хороших новостей" на следующей неделе

Нафтогаз создаст сеть АЗС

Зеленский рассказал, какой видит победу Украины и "план минимум"

Путина начала раздражать поведение кадыровцев на войне против Украины – росСМИ

фотоСдавал врагу позиции ВСУ: украинец получил 15 лет тюрьмы за госизмену

Все новости...
Росcия
РПЦ о демарше УПЦ МП: Раскол инициирован Госдепом, но единство сохраняется
Журналисты "Радио Свобода" попали под обстрел в Донецкой области
Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева, есть раненые – мэр
Последние новости
23:47
На Киевщине возле границы Беларуси все спокойно, но область постоянно под угрозой – глава ОВА
23:06
В Мариуполе от инфекций могут погибнуть тысячи жителей – мэр
22:44
В Хельсинки зашли четыре военных корабля стран НАТО
22:18
Луганщина: Северодонецк под украинским флагом – ОВА
21:55
обновленоПо Кривому Рогу нанесли ракетные удары, уничтожен завод – Вилкул
21:50
В Литве собрали 5 миллионов евро на "Байрактар" для Украины
21:49
Зеленский ожидает от партнеров "хороших новостей" на следующей неделе
21:36
фотоНа Житомирской трассе из Киева частично возобновили движение грузовиков
21:35
На востоке ВСУ отразили 7 атак, уничтожили танк и 6 авто оккупантов
21:28
У Зеленского ответили на обвинения Кремля об отказе от переговоров
Все новости...