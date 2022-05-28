Деды – воевать: Путин подписал закон о приеме в армию на контракт до 65 лет

В России будут принимать в армию на контракт до 65 лет – соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Источник: российское издание ТАСС

Детали: Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта с ВС РФ.

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Согласно сайту Госдумы, теперь пойти служить в армии по контракту смогут люди до окончания трудоспособного возраста (для женщин 60 лет, для мужчин – 65 лет, – ред.).

Замглавы Минобороны РФ уточнял, что заключить первый контракт о военной службе в России можно будет до возраста 50 лет.

Ранее в российском законодательстве было предусмотрено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане – в возрасте от 18 до 30 лет.

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