Окупанти не полишають в спокої Сумщину: обстріл із мінометів
Субота, 28 травня 2022, 14:16
Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини з російської території.
Джерело: пресцентр оперативного командування "Північ"
Деталі: О 10:19 спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів, ймовірно з міномету калібру 120 мм.
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Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає.
Що передувало: Пів ночі на 28 травня росіяни обстрілювали Сумську область. За даними глави ОДА Дмитра Живицького, окупанти влучили ракетою, мінометами та артилерією.