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Окупанти не полишають в спокої Сумщину: обстріл із мінометів

Валентина РоманенкоСубота, 28 травня 2022, 14:16
наслідки попередніх обстрілів Сумщини. фото ДПСУ

Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини з російської території.

Джерело: пресцентр оперативного командування "Північ"

Деталі: О 10:19 спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів, ймовірно з міномету калібру 120 мм.

Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Що передувало: Пів ночі на 28 травня росіяни обстрілювали Сумську область. За даними глави ОДА Дмитра Живицького, окупанти влучили ракетою, мінометами та артилерією.

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Теми: Сумська областьвійна
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