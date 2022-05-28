Окупанти не полишають в спокої Сумщину: обстріл із мінометів

Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини з російської території.

Джерело: пресцентр оперативного командування "Північ"

Деталі: О 10:19 спостерігачі зафіксували 10 вибухів в напрямку Бояро-Лежачів, ймовірно з міномету калібру 120 мм.

Повідомляється, що втрат серед особового складу та техніки немає.

Що передувало: Пів ночі на 28 травня росіяни обстрілювали Сумську область. За даними глави ОДА Дмитра Живицького, окупанти влучили ракетою, мінометами та артилерією.