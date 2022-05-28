Оккупанты не оставляют в покое Сумщину: обстрел из минометов
Суббота, 28 мая 2022, 14:16
Оккупанты продолжают обстреливать приграничье Сумщины с российской территории.
Источник: пресс-центр оперативного командования "Північ"
Детали: В 10:19 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Бояро-Лежачи, вероятно из миномета калибра 120 мм.
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Сообщается, что потерь среди личного состава и техники нет.
Что предшествовало: Половину ночи на 28 мая россияне обстреливали Сумскую область. По данным главы ОГА Дмитрия Живицкого, оккупанты попали ракетой, минометами и артиллерией.