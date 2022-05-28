Зеленський пояснив, чому говоритиме лише з Путіним: Усі інші там ніхто

Президент Володимир Зеленський пояснив, що він не те, щоб хоче говорити з російським колегою Володимиром Путіним про війну, просто РФ – це така держава, де усі інші політичні фігури нічого не вирішують.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю нідерландському виданню Nos

Пряма мова Зеленського: "Питання не в тому, що я хочу з ним (Путіним – ред.) домовлятися, питання в тому, що там немає з ким домовлятися.

Він вибудував таку державу, в якій ніхто нічого не вирішує. Тому не важливо, що каже їх міністр закордонних справ. Неважливо, чи відправляє він делегацію поговорити з нами.

Всі ці люди – вони ніхто, на жаль".

Деталі: На думку Зеленського, Путін змушений буде сісти за стіл переговорів, коли Україна відкине Росію на позиції 23 лютого.

Нагадаємо: Зеленський вважає, що Путін живе у вигаданій реальності.