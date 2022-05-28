Зеленский объяснил, почему будет говорить только с Путиным: Все остальные там никто

Президент Владимир Зеленский объяснил, что он не то, чтобы хочет говорить с российским коллегой Владимиром Путиным о войне, просто РФ – это такое государство, где все остальные политические фигуры ничего не решают.

Источник: Зеленский в интервью нидерландскому изданию Nos

Прямая речь Зеленского: "Вопрос не в том, что я хочу с ним (Путиным – ред.) договариваться, вопрос в том, что там не с кем договариваться.

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Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. Поэтому неважно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, отправляет ли он делегацию поговорить с нами.

Все эти люди – они никто, к сожалению".

Детали: По мнению Зеленского, Путин вынужден будет сесть за стол переговоров, когда Украина отбросит Россию на позиции 23 февраля.

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Напомним: Зеленский считает, что Путин живет в выдуманной реальности.