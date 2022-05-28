Путін заявив, що Росія готова продовжувати переговори з Україною
Субота, 28 травня 2022, 16:08
Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном та Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що Росія готова продовжувати переговори з Україною.
Джерело: сайт Кремля
Дослівно сайт Кремля: "Особлива увага була приділена стану справ на переговорному треку, який перебуває в замороженому стані з вини Києва. Володимир Путін підтвердив відкритість російської сторони щодо відновлення діалогу".
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Деталі: Путін також традиційно говорив про "накачування України західною зброєю", попередивши у цьому зв'язку про "ризики подальшої дестабілізації обстановки та загострення гуманітарної кризи".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський вважає, що вести переговори є сенс лише з президентом Росії Володимиром Путіним, переговори з усіма іншими представниками РФ – не мають ніякого значення.
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