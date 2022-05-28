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Путін заявив, що Росія готова продовжувати переговори з Україною

Ірина БалачукСубота, 28 травня 2022, 16:08
Володимир Путін. Фото kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном та Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що Росія готова продовжувати переговори з Україною.

Джерело: сайт Кремля

Дослівно сайт Кремля: "Особлива увага була приділена стану справ на переговорному треку, який перебуває в замороженому стані з вини Києва. Володимир Путін підтвердив відкритість російської сторони щодо відновлення діалогу".

Деталі: Путін також традиційно говорив про "накачування України західною зброєю", попередивши у цьому зв'язку про "ризики подальшої дестабілізації обстановки та загострення гуманітарної кризи".

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Теми: ПутінРосіяпереговориУкраїна
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