Путін заявив, що Росія готова продовжувати переговори з Україною

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном та Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що Росія готова продовжувати переговори з Україною.

Джерело: сайт Кремля

Дослівно сайт Кремля: "Особлива увага була приділена стану справ на переговорному треку, який перебуває в замороженому стані з вини Києва. Володимир Путін підтвердив відкритість російської сторони щодо відновлення діалогу".

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Деталі: Путін також традиційно говорив про "накачування України західною зброєю", попередивши у цьому зв'язку про "ризики подальшої дестабілізації обстановки та загострення гуманітарної кризи".

Передісторія:

Президент Володимир Зеленський вважає, що вести переговори є сенс лише з президентом Росії Володимиром Путіним, переговори з усіма іншими представниками РФ – не мають ніякого значення.