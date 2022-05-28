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Путин заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной

Ирина БалачукСуббота, 28 мая 2022, 16:08
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной.

Источник: сайт Кремля

Дословно сайт Кремля: "Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога".

Детали: Путин также традиционно говорил о "продолжающейся накачке Украины западным оружием", предупредив в этой связи о "рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса".

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Темы: ПутинРосcияпереговорыУкраина
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