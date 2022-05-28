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Окупанти почали завантаження металопрокату з порту Маріуполя – радник мера

Катерина ТищенкоСубота, 28 травня 2022, 16:21
фото з Telegram Андрющенка

Окупанти розпочали перше завантаження металопрокату з Маріупольського порту.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Дослівно: "Окупанти розпочали першу погрузку металопрокату з Маріупольського порту. Оскільки немає підтвердження розблокування "нових воріт", метал будуть вивозити малими партіями".

Деталі: За словами Андрющенка, у п’ятницю ввечері надійшла інформація, що в Маріуполь зайшла велика група кадировців. А в суботу поновили реальні спроби навантаження металопрокату в Маріупольському порту.

На його думку, це вказує на те, що окупанти віддали Маріуполь "на відкуп кадировцям на розграбування і не буде жодного "відновлення", лише мародерство і терор", а також що "не без допомоги кадировців окупанти знайшли маріупольских спеціалістів, які можуть зробити неможливе".

Що передувало: 24 травня у Міноборони Росії заявили про повне розмінування порту в окупованому Маріуполі та відкриття гуманітарного коридору для виходу іноземних суден.

ВІДЕО ДНЯ

27 травня група "Метінвест" заявила, що захоплення та відновлення роботи маріупольського порту свідчать про те, що металургійну продукцію окупанти можуть вивозити орієнтовно до портів у Ростові, Таганрозі, Новоросійську, Туапсе та окупованому Севастополі.

Теми: Маріупольокупація
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