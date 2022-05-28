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Оккупанты начали загрузку металлопроката из порта Мариуполя – советник мэра

Катерина ТищенкоСуббота, 28 мая 2022, 16:21
фото с Telegram Андрющенко

Оккупанты приступили к первой загрузке металлопроката из Мариупольского порта.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Дословно: "Оккупанты приступили к первой погрузке металлопроката с Мариупольского порта. Поскольку нет подтверждения разблокировки "новых ворот", металл будут вывозить малыми партиями".

Детали: По словам Андрющенко, в пятницу вечером поступила информация, что в Мариуполь вошла большая группа кадыровцев. А в субботу возобновили реальные попытки погрузки металлопроката в Мариупольском порту.

По его мнению, это указывает на то, что оккупанты отдали Мариуполь "на откуп кадыровцам на разграбление и не будет никакого "восстановления", только мародерство и террор", а также что "не без помощи кадыровцев оккупанты нашли мариупольских специалистов, которые могут сделать невозможное".

Что предшествовало: 24 мая в Минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду гуманитарного коридора для выхода иностранных судов.

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27 мая группа "Метинвест" заявила, что захват и возобновление работы мариупольского порта свидетельствуют о том, что металлургическую продукцию оккупанты могут вывозить ориентировочно в порты в Ростове, Таганроге, Новороссийске, Туапсе и оккупированном Севастополе.

Темы: Мариупольоккупация
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