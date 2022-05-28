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На Донеччині окупанти вбили двох людей і поранили ще чотирьох

Денис КарловськийСубота, 28 травня 2022, 20:54
На Донеччині окупанти вбили двох людей і поранили ще чотирьох
фото: getty images

Упродовж 28 травня російські загарбники вбили 2 цивільних осіб на Донеччині та поранили ще чотирьох. 

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

Деталі: 1 людину окупанти вбили в Бахмуті, а іншу – в Авдіївці.

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Росіяни поранили чотирьох людей у Черкаському, Тоненькому, Миколаївці й Авдіївці.

Червоним позначено загибель цивільних, синім - поранненя
Червоним позначено загибель цивільних, синім - поранненя
інфографіка: донецька ова

Нагадаємо: 27 травня російські окупанти обстріляли 49 населених пунктів на Донбасі, вбивши 5 цивільних осіб.

Теми: Донецька областьДонбасжертви
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