Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Донецкой области оккупанты убили двух человек и ранили еще четверых

Денис КарловскийСуббота, 28 мая 2022, 20:54

В течение 28 мая российские захватчики убили 2 гражданских лица в Донецкой области и ранили еще четырех.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Детали: 1 человека оккупанты убили в Бахмуте, а другого – в Авдеевке.

Россияне ранили четырех человек в Черкасском, Тоненьком, Николаевке и Авдеевке.

Красным отмечено места гибели украинцев, синим - ранения
Красным отмечено места гибели украинцев, синим - ранения
инфографика: донецкая ова

Напомним: 27 мая российские захватчики обстреляли 49 населенных пунктов на Донбассе, убив 5 гражданских лиц.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьДонбассжертвы
Главное сегодня

Россия уже потеряла в Украине более 30 тысяч военных и 1,3 тысячи танков

Сводка Генштаба: В Крыму перестали класть в больницы гражданских, чтобы освободить места для раненых

Финляндия впервые разместит F-35 возле Полярного круга

"Реал" стал победителем Лиги чемпионов

Луганщина: Северодонецк под украинским флагом – ОВА

Зеленский ожидает от партнеров "хороших новостей" на следующей неделе

Все новости...
Донецкая область
Журналисты "Радио Свобода" попали под обстрел в Донецкой области
Ночь в областях: в Луганской области враг отступил, в Донецкой – активные боевые действия
Донецкая область: Россияне убили пятерых гражданских
Последние новости
08:52
В Запорожской области начинают раздавать российские паспорта
08:42
Россия уже потеряла в Украине более 30 тысяч военных и 1,3 тысячи танков
08:25
У берегов Англии загорелась и затонула суперяхта, есть угроза разлива топлива
08:18
Луганщина: в районе Бобрового враг понес потери и отошел
07:40
УЗ назначила 29 мая эвакуационный рейс
06:54
Сводка Генштаба: В Крыму перестали класть в больницы гражданских, чтобы освободить места для раненых
06:10
Welt: За два месяца Германия почти не предоставила оружия Украине и свела поддержку к минимуму
05:11
ОК "Юг": Россияне хотят подлатать флот и поднимают со дна Черного моря свой потопленный "Раптор"
04:15
ISW: Взятие Северодонецка не принесет РФ никакой существенной выгоды
03:30
Коллаборанты собираются "присоединять" Херсонщину к РФ в следующем году и с референдумом
Все новости...