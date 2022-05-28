В Донецкой области оккупанты убили двух человек и ранили еще четверых
Суббота, 28 мая 2022, 20:54
В течение 28 мая российские захватчики убили 2 гражданских лица в Донецкой области и ранили еще четырех.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко
Детали: 1 человека оккупанты убили в Бахмуте, а другого – в Авдеевке.
Россияне ранили четырех человек в Черкасском, Тоненьком, Николаевке и Авдеевке.
Напомним: 27 мая российские захватчики обстреляли 49 населенных пунктов на Донбассе, убив 5 гражданских лиц.
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