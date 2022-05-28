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В Донецкой области оккупанты убили двух человек и ранили еще четверых

Денис КарловскийСуббота, 28 мая 2022, 20:54
В Донецкой области оккупанты убили двух человек и ранили еще четверых

В течение 28 мая российские захватчики убили 2 гражданских лица в Донецкой области и ранили еще четырех.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Детали: 1 человека оккупанты убили в Бахмуте, а другого – в Авдеевке.

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Россияне ранили четырех человек в Черкасском, Тоненьком, Николаевке и Авдеевке.

Красным отмечено места гибели украинцев, синим - ранения
Красным отмечено места гибели украинцев, синим - ранения
инфографика: донецкая ова

Напомним: 27 мая российские захватчики обстреляли 49 населенных пунктов на Донбассе, убив 5 гражданских лиц.

Темы: Донецкая областьДонбассжертвы
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