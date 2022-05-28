Луганщина: Сєвєродонецьк під українським прапором – ОВА

Сєвєродонецьк перебуває під українським прапором, російські війська не просунулися далі готелю "Мир" і мають значні втрати.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Дослівно: "Обстріли не вщухають, найгарячіше – в Сєвєродонецьку. Місто під українським прапором.

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Орки досі контролюють територію готелю "Мир", далі не просунулися, мають значні втрати".

Деталі: Гайдай також повідомив, що тривають бої в селах на підступах до Сєвєродонецька.

Що передувало: У суботу зранку Гайдай повідомив, що в ході боїв за Сєвєродонецьк українські сили відтиснули росіян на попередні позиції. Військові РФ захопили готель "Мир" на околиці міста.