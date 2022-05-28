Луганщина: Северодонецк под украинским флагом – ОВА
Суббота, 28 мая 2022, 22:18
Северодонецк находится под украинским флагом, российские войска не продвинулись дальше гостиницы "Мир" и несут значительные потери.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram
Дословно: "Обстрелы не утихают, горячее всего – в Северодонецке. Город под украинским флагом.
Орки до сих пор контролируют территорию гостиницы "Мир", дальше не продвинулись, имеют значительные потери".
Детали: Гайдай также сообщил, что продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку.
Что предшествовало: В субботу утром Гайдай сообщил, что в ходе боев за Северодонецк украинские силы оттеснили россиян на прежние позиции. Военные РФ захватили гостиницу "Мир" на окраине города.