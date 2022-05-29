ОК "Південь": Росіяни хочуть підлатати флот і підіймають з дна Чорного моря свій потоплений "Раптор"

Росіяни намагаються витягти з Чорного моря свій потоплений катер "Раптор".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: "Корабельні угруповання в Чорному морі тримають актуальною загрозу ракетних ударів, а під її прикриттям намагаються організовувати рятувально-підйомні роботи біля острова Зміїний із вилучення з-під води ураженого десантного швидкісного катера типу "Раптор"…

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Відчутно зменшену кількість корабельно-катерного складу чорноморського флоту рашисти намагаються підлатати "потопельниками".

Деталі: Як зазначається, після підняття "Раптора" росіяни планують відправити його в пункт базування Донузлав.

Нагадаємо: 7 травня "Байрактари" біля Зміїного знищили російський десантний катер "Серна" та два катери "Раптор".