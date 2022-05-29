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ОК "Юг": Россияне хотят подлатать флот и поднимают со дна Черного моря свой потопленный "Раптор"

Анастасия КалатурВоскресенье, 29 мая 2022, 05:11
ФОТО: WIKIPEDIA

Россияне пытаются вытащить из Черного моря свой потопленный  катер "Раптор".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Корабельные группировки в Черном море держат актуальную угрозу ракетных ударов, а под ее прикрытием пытаются организовывать спасательно-подъемные работы у острова Змеиный по извлечению из-под воды пораженного десантного скоростного катера типа "Раптор"…

Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать "утопленниками".

Детали: Как отмечается, после поднятия "Раптора" россияне планируют отправить его в пункт базирования Донузлав.

Напомним: 7 мая "Байрактары" возле Змеиного уничтожили российский десантный катер "Серна" и два катера "Раптор".

Темы: РосcиявойнаЧерное море
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