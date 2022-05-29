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Окупанти знову обстріляли Сумщину з території РФ – ОК "Північ"

Роман ПетренкоНеділя, 29 травня 2022, 10:02

Російські військові 29 травня обстріляли прикордоння Сумської області.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Деталі: Зазначається, що окупанти зранку 29 травня вкотре обстріляли прикордоння Сумської області.

Близько 07:35 спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів з території РФ на напрямку Бояро-Лежачів.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Нагадаємо: 28 травня внаслідок обстрілу некерованими ракетами прикордонних населених пунктів Сумщини поранено жінку.

Теми: Сумська областьобстрілРосіявійна
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