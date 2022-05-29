Окупанти знову обстріляли Сумщину з території РФ – ОК "Північ"
Неділя, 29 травня 2022, 10:02
Російські військові 29 травня обстріляли прикордоння Сумської області.
Джерело: оперативне командування "Північ"
Деталі: Зазначається, що окупанти зранку 29 травня вкотре обстріляли прикордоння Сумської області.
Близько 07:35 спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів з території РФ на напрямку Бояро-Лежачів.
Втрат серед особового складу та техніки немає.
Нагадаємо: 28 травня внаслідок обстрілу некерованими ракетами прикордонних населених пунктів Сумщини поранено жінку.