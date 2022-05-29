Окупанти знову обстрілюють Сумщину
Неділя, 29 травня 2022, 21:50
Російські військові зранку та ввечері 29 травня обстріляли прикордоння Сумської області.
Джерело: оперативне командування "Північ"
Деталі: Близько 07:35 спостерігачі зафіксували близько 20 вибухів з території РФ на напрямку Бояро-Лежачів.
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А близько 17:20-17:45 було зафіксовано близько 30 вибухів (приходів, попередньо міномет) в районі Бояро-Лежачів.
Втрат серед особового складу та техніки немає.
Нагадаємо: 28 травня внаслідок обстрілу некерованими ракетами прикордонних населених пунктів Сумщини поранено жінку.
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