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Оккупанты снова обстреляли Сумщину с территории РФ – ОК "Север"

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 мая 2022, 10:02

Российские военные 29 мая обстреляли приграничье Сумской области.

Источник: оперативное командование "Север"

Детали: Отмечается, что оккупанты утром 29 мая в очередной раз обстреляли пограничники Сумской области.

Около 07:35 наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов с территории РФ в направлении Бояро-Лежачев.

Потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним: 28 мая в результате обстрела неуправляемыми ракетами пограничных населенных пунктов Сумщины ранена женщина.

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Темы: Сумская областьобстрелРосcиявойна
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