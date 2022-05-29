Российские военные 29 мая обстреляли приграничье Сумской области.

Источник: оперативное командование "Север"

Детали: Отмечается, что оккупанты утром 29 мая в очередной раз обстреляли пограничники Сумской области.

Около 07:35 наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов с территории РФ в направлении Бояро-Лежачев.

Потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним: 28 мая в результате обстрела неуправляемыми ракетами пограничных населенных пунктов Сумщины ранена женщина.