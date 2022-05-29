Оккупанты снова обстреливают Сумщину
Воскресенье, 29 мая 2022, 21:50
Российские военные утром и вечером 29 мая обстреляли приграничье Сумской области.
Источник: оперативное командование "Север"
Детали: Около 07:35 наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов с территории РФ в направлении Бояро-Лежачев.
Реклама:
А около 17:20-17:45 было зафиксировано около 30 взрывов (приходов, предварительно миномет) в районе Бояро-Лежачев.
Потерь среди личного состава и техники нет.
Напомним: 28 мая в результате обстрела неуправляемыми ракетами пограничных населенных пунктов Сумщины ранена женщина.
ВИДЕО ДНЯ