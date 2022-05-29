Российские военные утром и вечером 29 мая обстреляли приграничье Сумской области.

Источник: оперативное командование "Север"

Детали: Около 07:35 наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов с территории РФ в направлении Бояро-Лежачев.

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А около 17:20-17:45 было зафиксировано около 30 взрывов (приходов, предварительно миномет) в районе Бояро-Лежачев.

Потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним: 28 мая в результате обстрела неуправляемыми ракетами пограничных населенных пунктов Сумщины ранена женщина.