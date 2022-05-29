Оккупанты снова обстреляли Сумщину с территории РФ – ОК "Север"
Воскресенье, 29 мая 2022, 10:02
Российские военные 29 мая обстреляли приграничье Сумской области.
Источник: оперативное командование "Север"
Детали: Отмечается, что оккупанты утром 29 мая в очередной раз обстреляли пограничники Сумской области.
Около 07:35 наблюдатели зафиксировали около 20 взрывов с территории РФ в направлении Бояро-Лежачев.
Потерь среди личного состава и техники нет.
Напомним: 28 мая в результате обстрела неуправляемыми ракетами пограничных населенных пунктов Сумщины ранена женщина.
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